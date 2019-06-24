Задавшего вопрос Путину сотрудника МЧС поддержали пожарные со всей страны

При этом спасатель отрицает, что жаловался на то, что ему лично не хватает денег — он задал вопрос именно о своих коллегах.

Командир отделения МЧС Станислав Таукачикас, который ранее на прямой линии с президентом России задал вопрос о низких зарплатах и нехватке кадров, рассказал Лайфу, как встретил поддержку коллег.

По словам спасателя, после того как во время прямой линии с главой государства он рассказал, что зарплата пожарного в его части составляет 12–14 тысяч рублей и на таких условиях работать некому, он получил поддержку многих коллег. Кроме того, мужчине написали пожарные со всех уголков страны, они поблагодарили Станислава за его решительный шаг, на который смог бы пойти не каждый.

— Коллеги все поддерживают. Пишут пожарные со всей России. Все говорят: "Молодец, это кому-то надо было сделать", — рассказал Лайфу Станислав.

Однако пожаловался, что СМИ его историю "выворачивают наизнанку" и от подобной огласки страдают в первую очередь его близкие и родные.

— Я не сказал, что мне не хватает денег, я сказал: "Почему у людей, которые выполняют такую сложную работу, такая зарплата?" А тут вывернули так, что я бедно живу или ещё что-то. Фото вытащили из соцсетей, везде комментируют, жена недовольна этим всем, — добавил спасатель.

Ранее Лайф писал, что во время прямой линии в ответ на слова пожарного Путин анонсировал рост зарплат сотрудников МЧС.