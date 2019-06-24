Один из пилотов найден живым после столкновения истребителей в Германии

Пилота одного из рухнувших в Германии истребителей нашли живым, поиски второго сейчас продолжаются. Об этом сообщает агентство DPA.

Напомним, два истребителя Eurofighter потерпели крушение после столкновения на озере Флеезензее в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания во время выполнения учебного полёта. Пилотам удалось катапультироваться.

По данным немецких СМИ, всего в группе было три самолёта, пилот третьего наблюдал столкновение и сообщил о том, что два парашюта опустились на землю.