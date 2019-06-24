Следствие попросило продлить арест Арашукову до конца сентября

Соответствующая мера пресечения может быть применена ко всем трём фигурантам уголовного дела.

Следствие попросило продлить арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову на три месяца — до конца сентября. Ходатайство зарегистрировал Басманный суд Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в суде.

— Следствие просит продлить срок содержания под стражей до 30 сентября экс-сенатору Рауфу Арашукову, — заявил источник.

Кроме того, суд также попросили продлить на три месяца меру пресечения в виде ареста отцу Арашукова Раулю и его двоюродному брату Руслану.

Напомним, экс-сентатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, который занимал пост сенатора от Карачаево-Черкесии до Арашукова-младшего, последний год Дерев находился под стражей по подозрению в хищениях.

Кроме того, стало известно, что Совфед досрочно прекратил полномочия Арашукова как сенатора. Всё это произошло из-за того, что чиновник не предоставил свою декларацию о доходах.