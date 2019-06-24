Эксперты прогнозируют рост кибератак на банковские карты россиян

При этом отмечается, что кредитные организации в РФ хорошо защищены от подобных угроз.

Специалисты международной компании Group-IB прогнозируют рост атак со стороны киберпреступников на банковские карты россиян. В частности, ожидается увеличение финансового ущерба от телефонного мошенничества и получения доступа к логинам и паролям пользователей. Портал News.ru выяснил, способны ли банки защитить денежные средства клиентов.

По словам ведущего антивирусного эксперта Лаборатории Касперского Сергея Голованова, кредитные учреждения России довольно хорошо защищены от атак киберпреступников. Банки блокируют вредоносные программы. Также в их распоряжении имеются технологии защиты клиентов от онлайн-мошенников. Кроме того, финансовые учреждения постоянно совершенствуют свои системы безопасности.

В некоторых банках несанкционированные бесконтактные платежи и воздействие вирусного программного обеспечения включены в страховую программу. Таким образом, клиенты защищены от потери средств в случае списаний, к которым они не имеют отношения.

Ранее были названы регионы России, в которых чаще всего используют безналичный расчёт для повседневных покупок.