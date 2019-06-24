Новым главредом "Говорит Москва" стал Роман Бабаян

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Фото © Facebook / Роман Бабаян — тележурналист

Новым главным редактором радиостанции "Говорит Москва" стал Роман Бабаян. В разговоре с ТАСС телеведущий отметил, что у него есть опыт работы на радио.

Я уже стал (главным редактором "Говорит Москва". — Прим. ред.), у меня есть опыт работы на радио. Так что это нормальный рабочий момент, отношусь к этому спокойно, понимаю, что придётся работать ещё больше, — отметил журналист.

Меж тем сотрудники радиостанции "Говорит Москва" отмечают, что узнали о назначении Бабаяна из его телеграм-канала. Пока никакой встречи с новым руководством не было.

Сергей Доренко, который был главным редактором радиостанции "Говорит Москва", скончался вечером 9 мая за рулём своего мотоцикла. У журналиста произошёл разрыв аорты. Часть его праха захоронили на Троекуровском кладбище.

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