Челябинские дальнобойщики выстроились в самый мощный свадебный кортеж — видео

Необычным способом поздравили жениха и невесту дальнобойщики в городе Карталы Челябинской области. Фуры проехали по одной из крупных улиц населённого пункта и организовали свадебный кортеж молодожёнам. Соответствующее видео было опубликовано в группе "Регион-74. Челябинск" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что по улице проехало как минимум четыре фуры, но без груза.
Интернет-пользователи остались под впечатлением от ролика, многие пользователи поздравили молодых с праздником и оценили креатив друзей-дальнобойщиков. Другие комментаторы шутили над кортежем, добавляя, что жениху повезло с профессией: "Хорошо, что водитель ассенизаторской машины не женился!"
Ранее Лайф писал, что Росстат назвал самый популярный в России возраст для свадеб.
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