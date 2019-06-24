Челябинские дальнобойщики выстроились в самый мощный свадебный кортеж — видео

В торжественной процессии в честь жениха и невесты приняли участие по меньшей мере четыре большегруза.

Необычным способом поздравили жениха и невесту дальнобойщики в городе Карталы Челябинской области. Фуры проехали по одной из крупных улиц населённого пункта и организовали свадебный кортеж молодожёнам. Соответствующее видео было опубликовано в группе "Регион-74. Челябинск" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что по улице проехало как минимум четыре фуры, но без груза.

Интернет-пользователи остались под впечатлением от ролика, многие пользователи поздравили молодых с праздником и оценили креатив друзей-дальнобойщиков. Другие комментаторы шутили над кортежем, добавляя, что жениху повезло с профессией: "Хорошо, что водитель ассенизаторской машины не женился!"

Ранее Лайф писал, что Росстат назвал самый популярный в России возраст для свадеб.