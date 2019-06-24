Набравший 300 баллов выпускник Путин раскрыл Лайфу секрет своего успеха на ЕГЭ

Молодой человек отметил важность физической активности во время подготовки к экзаменам.

Выпускник гимназии города Северска Томской области Александр Путин, который получил максимально возможные 300 баллов за три экзамена, рассказал Лайфу, что выбирал предметы для сдачи, исходя из собственных интересов.

— Я знал, что мне интересна физик, и неплохо у меня получается. Я ещё думал насчёт того, чтобы сдавать информатику, но перед этим, летом, я определился примерно, в какой вуз я пойду, — сказал выпускник.

Молодой человек отметил, что к экзаменам готовился без помощи репетиторов.

— Я считаю, что если человек хочет чего-то добиться, то он может добиться этого сам. Нам очень сильно помогали учителя и систематические занятия — это главный подход, который должен быть, — пояснил Путин.

По словам Александра, он сильно переживал за результаты экзамена по русскому языку.

— Я был на тренировке, и мне тренер сказал, что ему позвонила мама и сказала, что у меня 100 баллов по русскому. Я сильно переживал за русский. У меня есть олимпиады, которые при поступлении "округляют" ЕГЭ до 100 баллов. То есть, если ты пишешь ЕГЭ на 75 баллов и выше, то при поступлении сам вуз засчитывает их как 100 баллов. Поэтому мне был важен результат именно русского языка, — поделился выпускник.

Он признался, что сначала не поверил в то, что получил 100 баллов по русскому языку.

— Я смотрю на эти три по 100 и думаю, что такого не может быть… У меня был шок и руки тряслись, — рассказал Путин.

Выпускник уточнил, что главное — готовиться к экзаменам. Самому Александру в этом очень помогла подготовка к олимпиадам.

— ЕГЭ — это в первую очередь проверка школьных знаний, в то время как для того, чтобы решить олимпиаду, нужен очень широкий кругозор. Если ты можешь решать олимпиадные задачи, то и ЕГЭ для тебя не будет таким сложным, — резюмировал молодой человек.

Путин отметил и важность занятий спортом в подготовке к экзаменам. По мнению выпускника, человек начинает сильно уставать, если загружен лишь умственно. Чередование умственной деятельности с физической нагрузкой и музыкой, наоборот, очень помогает.

Напомним, выпускник из Томской области Александр Путин получил максимально возможные 300 баллов за три ЕГЭ — по русскому, математике и физике. Молодой человек планирует продолжить учёбу на факультете аэрофизики и космических исследований в Московском физико-техническом институте. Также он рассматривает возможность обучения в вузах Томска и в Санкт-Петербургском государственном университете.