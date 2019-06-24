"Кольцо передадим": Абызов в СИЗО задумался о женитьбе

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, который проходит по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества, фактически сделал предложение своей возлюбленной Валентине Григорьевой по видеосвязи из московского СИЗО "Лефортово".

— Что ты хочешь? Ничего не хочешь? Даже замуж? — спросил Абызов у девушки.

Григорьева, которая находилась в зале Московского городского суда, улыбнулась и кивнула в ответ возлюбленному, после чего сложила пальцами сердце.

— Кольцо мы передадим, — пообещали адвокаты.

Пара вместе уже несколько лет. В 2018 году Валентина родила Абызову ребёнка, для неё малыш стал первым, а для экс-министра четвёртым.

Когда влюблённые встретятся снова и состоится ли свадьба, неизвестно. На данный момент Михаил Абызов находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере.