"Кольцо передадим": Абызов в СИЗО задумался о женитьбе

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, который проходит по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества, фактически сделал предложение своей возлюбленной Валентине Григорьевой по видеосвязи из московского СИЗО "Лефортово".
— Что ты хочешь? Ничего не хочешь? Даже замуж? — спросил Абызов у девушки.
Григорьева, которая находилась в зале Московского городского суда, улыбнулась и кивнула в ответ возлюбленному, после чего сложила пальцами сердце.
— Кольцо мы передадим, — пообещали адвокаты.
Пара вместе уже несколько лет. В 2018 году Валентина родила Абызову ребёнка, для неё малыш стал первым, а для экс-министра четвёртым.
Когда влюблённые встретятся снова и состоится ли свадьба, неизвестно. На данный момент Михаил Абызов находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере.
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