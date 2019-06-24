"Если я не выживу". Военный записал послание родителям под звуки взрывов в Арысе

При этом глава Минобороны страны Нурлан Ермекбаев заверил, что военнослужащим гарантируется безопасность.

Казахстанские военные записали видеообращение к родным на случай гибели из-за взрывов в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана. Соответствующие кадры появились на YouTube.

— Короче, если я не выживу, то, родители, я вас люблю! — говорит один из военнослужащих.

При этом, как сообщил министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, военнослужащим гарантируется безопасность, некоторые из них находятся в защищённых бункерах.

— Сами военные городки, арсенал находятся под охраной военнослужащих, часть из них находятся в защищённых бункерах, часть обеспечены средствами защиты, поэтому их безопасность гарантируется, — сказал он.

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в Казахстане прогремел утром 24 июня. Момент взрыва попал на видео. Власти приняли решение об эвакуации всех людей из близлежащего города Арысь. В больницах находится более 30 пострадавших, один человек погиб. Чтобы лично ознакомиться с ситуацией, в регион вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.