Премьер Франции заявил, что санкции против РФ могут отменить в любой момент

В свою очередь Дмитрий Медведев отметил, что Москва готова к контактам с Парижем в любом формате.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ходе встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым назвал антироссийские санкции "временным этапом".

— Это временный этап, который может быть отменён в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, что Россия об этом знает также, — отметил Филипп.

Он добавил, что две страны связывают не только отношения между властями, но и отношения между народами.

— Во Франции мы иногда слышим рефрен, что якобы диалог между Францией и Россией недостаточен. Но я хочу сказать всем, кто готов это услышать, что это не соответствует реальности, — подчеркнул французский премьер.

В свою очередь Дмитрий Медведев отметил, что Россия готова к контактам с Францией в любом формате. В ходе его визита Москва и Париж договорились активнее развивать сотрудничество, в том числе в новых сферах.