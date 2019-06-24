Названы 20 достижений Зеленского за месяц работы президентом

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором перечислила 20 его достижений за первый месяц работы на посту главы государства. Ролик размещён в социальной сети "Фейсбук".

В частности, в нём указано, что Зеленский "убедил западных партнёров в неизменности курса на евроинтеграцию", "договорился о восстановлении "нормандского формата" переговоров", "получил от западных лидеров поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию" и "развеял мифы о дефолте".

Кроме этого, украинский лидер "привлёк большой бизнес к решению значимых социальных проблем без обоюдных обещаний и обязательств со стороны власти", "заставил кабмин погасить задолженность по зарплате перед шахтёрами" и "отменил школьную форму".

Напомним, инаугурация президента Незалежной Владимира Зеленского состоялась 20 мая.