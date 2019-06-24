Медведев: Новые власти Украины пока себя никак не проявили

Вместе с тем российская сторона усматривает возможность использования нормандского формата и минского процесса для внутриукраинского урегулирования.

Во Франции завершились переговоры премьер-министра России Дмитрия Медведева и его коллеги Эдуара Филиппа. Помимо двусторонних отношений на встрече обсуждались и некоторые другие темы, включая ситуацию на Украине в контексте смены руководства страны. Так, Медведев выразил мнение, что новые власти Киева себя до сих пор никак не проявили, а потому остаётся возможным использовать нормандский формат для урегулирования обстановки в стране.

— Пока новое руководство, на мой взгляд, никак себя не проявило, — заявил российский премьер. — Но, во всяком случае, как минимум не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги, восстановить правильное понимание минского процесса, использовать наиболее удачные элементы нормандского формата, ну и двигаться в сторону общего успокоения ситуации у нашего ближайшего соседа.

Он добавил, что позиции Москвы и Парижа по отношению к украинскому кризису не во всём совпадают, однако российская сторона признаёт полезными усилия французских властей для налаживания диалога.

Ранее Медведев заявил, что Киев не делает шагов по налаживанию связей с Москвой. Вместе с тем он призвал судить о новом президенте Украины по его делам.