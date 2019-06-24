В ОП РФ предлагают повысить показатель нацпроекта "Демография" по рождаемости

В Общественной палате РФ предлагают повысить показатель нацпроекта "Демография" по суммарному коэффициенту рождаемости. Об этом говорится в докладе "Демография-2024".

— Нулевой или положительный естественный прирост к 2024 году при уровне рождаемости 1,7 не является устойчивым как с учётом миграции, так и без неё. Вывод: для обеспечения устойчивого естественного прироста в период до 2024 года необходимо ориентироваться на СКР (суммарный коэффициент рождаемости) 1,95–2,05 к 2024 году, — говорится в докладе.

Кроме того, в ОП РФ призывают увеличить расходы на поддержку семей с детьми с 0,47 до 2% ВВП в год. Общественники отмечают, что это поможет улучшить демографическую ситуацию в нашей стране.

В общей сложности в нацпроект "Демография" входят такие проекты, как "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Спорт — норма жизни", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Содействие занятости женщин". На ближайшие шесть лет на нацпроект выделено 3,1 трлн рублей.