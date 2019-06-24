Приговорённый к семи пожизненным срокам маньяк сам попросил изучить его психику

Мужчина попросил всесторонне исследовать отклонения в его психике для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Суд Кипра приговорил к семи пожизненным срокам 35-летнего военнослужащего Никоса Метаксаса, который признал свою вину в убийстве семи человек. Судебное разбирательство завершилось за одно заседание, сообщает газета Phileleftheros.

— Я совершил отвратительные преступления, за которые полностью беру на себя ответственность и принимаю последствия, — написал мужчина в заявлении, которое зачитали в суде.

Метаксас раскаялся в содеянном, отметив, что не может повернуть время вспять. Он извинился перед родственниками убитых и собственной семьёй, а также населением Кипра. Мужчина попросил всесторонне исследовать отклонения в его психике, чтобы предотвратить подобные трагедии.

Жертвами мужчины стали пять женщин и две девочки. Как писал Лайф, их останки были найдены в чемодане в ядовитом озере Коккинопезоула.