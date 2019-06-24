Шифрин заявил, что Алибасов сплагиатил его "нехитрый трюк" с исцелением

Речь идёт про эфир, когда юморист пришёл в чёрных очках и с тростью, обыгрывая слухи о своей слепоте.

Юморист Ефим Шифрин засомневался в правдивости истории с отравлением Бари Алибасова средством для прочистки труб. Более того, на свой странице в "Фейсбуке" он сообщил, что продюсер повторил его "нехитрый трюк".

— Испивший "Крота" предводитель "нанайцев" въехал в студию программы на инвалидной коляске, а затем, отряхнувшись и поцеловав ведущего, предстал перед изумлёнными зрителями живым и невредимым, — написал он.

Шифрин напомнил, как сам пришёл на телеэфир в чёрных очках и с тростью, обыгрывая слухи о своей слепоте. В конечном итоге юморист просто отбросил реквизит и объявил себя здоровым.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. 17 июня продюсера выписали из больницы.