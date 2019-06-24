"Аэрофлот" и "Победа" прекратят полёты по 14 направлениям

Под сокращение попали несколько рейсов в Турцию, Испанию, Черногорию, Грецию, Вьетнам и ряд других стран.

Группа "Аэрофлот" отозвала допуски на полёты по 14 направлениям. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные Росавиации. Речь идёт не о внутренних, а о международных рейсах, а сокращение маршрутов произойдёт как в сетке самого "Аэрофлота", так и его низкобюджетной дочки "Победа".

По имеющимся данным, "Аэрофлот" прекратит осуществлять рейсы из Москвы в греческий Кос, китайский Урумчи и вьетнамский Нячанг. "Победа" прекратит полёты из Махачкалы в Анталью, из Перми — в Анталью и Стамбул, из Ростова-на-Дону — в Стамбул и Гюмри (Армения). Из Санкт-Петербурга "Победа" больше не вылетит в Гюмри и Тиват (Черногория), а из Москвы — в Реус (Испания), Хельсинки (Финляндия), Подгорицу (Черногория) и Базель (Швейцария).

Дата прекращения полётов не уточняется. Сама авиакомпания ситуацию пока не комментирует.

Напомним, с 8 июля российские компании также прекратят вылеты в города Грузии. Такое решение принято на фоне протеста в Тбилиси, где оппозиция и радикалы начали штурмовать парламент из-за визита российских парламентариев.