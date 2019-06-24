ФСБ поймала контрактника, разбиравшего на продажу ракетные комплексы

Мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима и обязали выплатить нанесённый государству ущерб.

В Челябинской области контрактник на протяжении почти двух лет крал из зенитно-ракетных установок детали с драгоценными металлами, разделывал в гараже и продавал. Он вывел из строя несколько боевых машин в части в Чебаркуле, прежде чем на него вышли военные контрразведки, сообщает URA.RU.

Как уточняется, мужчина похитил из установок, входящих в состав зенитно-ракетной системы "Тор-М1", блоки с электронными платами, радиодетали которых содержат серебро, золото и платину.

— Своими противоправными действиями он привёл к невозможности полноценного функционирования боевых машин, — рассказали агентству в пресс-службе УФСБ.

Мужчине удалось выручить порядка 750 тысяч рублей. Его признали виновным в краже и умышленном повреждении военного имущества. Контрактника приговорили к двум годам колонии общего режима и обязали выплатить нанесённый государству ущерб.