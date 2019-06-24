Родившая сына Тодоренко устроила провокационную фотосессию в ошейнике

Поклонники обратили внимание, что, несмотря на роды, телеведущая находится в отличной форме.

Телеведущая Регина Тодоренко, несколько месяцев назад родившая сына российскому певцу Владу Топалову, устроила провокационную фотосессию в ошейнике и чёрном купальнике. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

— Покривлялась немного тут для самого прекрасного и деспотичного фотографа, — написала она.

В то же время поклонники на высоком уровне оценили съёмку. В частности, подписчики обратили внимание на то, что, несмотря на роды, Тодоренко продолжает работу и при этом имеет отличную форму.

Молодая мама, фигура просто 5+, ещё и успеваете передачи снимать... keterin2790

Регина, вы великолепны, образ круто подходит rabota_tosha_tosh

Как стала мамой, стала много краше. Просто бомба litvinov_ihor

Ранее сообщалось, что Топалов выложил в Сеть "постельное видео" с Тодоренко.