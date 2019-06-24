Родившая сына Тодоренко устроила провокационную фотосессию в ошейнике

Телеведущая Регина Тодоренко, несколько месяцев назад родившая сына российскому певцу Владу Топалову, устроила провокационную фотосессию в ошейнике и чёрном купальнике. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
— Покривлялась немного тут для самого прекрасного и деспотичного фотографа, — написала она.
В то же время поклонники на высоком уровне оценили съёмку. В частности, подписчики обратили внимание на то, что, несмотря на роды, Тодоренко продолжает работу и при этом имеет отличную форму.
Молодая мама, фигура просто 5+, ещё и успеваете передачи снимать...
Регина, вы великолепны, образ круто подходит
Как стала мамой, стала много краше. Просто бомба
Ранее сообщалось, что Топалов выложил в Сеть "постельное видео" с Тодоренко.
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