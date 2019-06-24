Туристы из Омска судятся из-за тёплых напитков в Италии и вида водителя

Сумма иска, в которую свои претензии оценили путешественники из российского города, не разглашается.

Разочарованные отдыхом в Италии жители Омска подали иск в суд на турфирму. В частности, туристов не устроили отсутствие ягод, температура напитков, долгие экскурсии и внешний облик водителя. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Согласно их заявлению, они остались недовольны качеством предоставленных им услуг. А именно россиянам не понравилось состояние транспортных средств, ненадлежащее качество фруктов, отсутствие ягод. Кроме того, омичи отметили малое количество прохладительных напитков, недостаточную степень их охлаждённости, продолжительность экскурсионных поездок более восьми часов и несоответствующий внешний вид водителя.

Как передаёт "Интерфакс-Сибирь", иск был подан двумя подругами, которые отдыхали во время майских праздников в 2018 году. Тур, забронированный девушками, относился к сегменту премиум.

Ранее Лайф писал, что 82-летний москвич подал в суд на франчайзинговый офис Coral Travel за испорченный отдых в Греции. Вместо обещанного идеального песочного пляжа клиента отправили на заброшенный берег, заваленный строительным мусором.