МТС объявляет о большом ребрендинге

Что касается визуальной части. Она изменилась, но несильно. Например, фирменное яйцо никуда не делось. Однако оно перестало быть белым трафаретом в красном прямоугольнике. Три заветные буквы тоже изменились: шрифт стал крупнее и жирнее. Вместе с тем обновился и слоган. Теперь он звучит так: "Быть лучше каждый день".
Желание быть лучше свойственно не только людям, но и брендам. Обновление визуального стиля и слогана — закономерный процесс на пути роста и развития компании, которая является лидером отрасли и каждый день стремится быть лучше для своих клиентов, партнёров и акционеров, — отметил вице-президент МТС по маркетингу Вячеслав Николаев.
Впрочем, лого — наименее важная часть обновления. Куда важнее содержание. Так, например, все услуги и сервисы, которые сегодня есть у МТС, разбились на несколько категорий: Mobile, Ticketland (продажа билетов на концерты и спектакли), Cashaback, "Банк", Home (новое направление, объединяющее технологии умного дома), ТВ, SmartMed (платформа для телемедицины), Smart Education (образовательная платформа) и не только.
Изменение позиционирования основано на результатах более четырёх глобальных и свыше 20 точечных исследований стиля жизни, потребностей клиентов, тестов визуального стиля для различных сегментов. За время работы над новым позиционированием было опрошено порядка 30 000 человек по всей России.
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