ФИФА не получала данных об антироссийских лозунгах на чемпионате Грузии

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Фото © Instagram/locomotivetbilisi

Международная федерация футбола (ФИФА) не располагает информацией об акции игроков грузинских клубов, которые вышли на предматчевое построение в футболках с антироссийскими лозунгами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

ФИФА не была официально проинформирована об этом. Вопрос, вероятно, входит в компетенцию соответствующего местного руководящего органа, — говорится в сообщении.

Напомним, игроки трёх клубов вышли на поле в чёрных футболках с надписями "Мы из Грузии. Нас оккупировала Россия!" Позже выяснилось, что в протестной акции участвовали в том числе футболисты с гражданством РФ.

Спортсмены устроили демарш в продолжение антироссийских протестов, которые вспыхнули в стране 20 июня.

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