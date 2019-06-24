В Ростовской области загорелся автобус с детьми — видео

Несовершеннолетние возвращались домой из летнего лагеря под присмотром трёх сопровождающих.

В Ростовской области на трассе М4 "Дон" загорелся автобус, перевозивший 70 детей. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Rostof.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

— Произошло возгорание моторного отсека автобуса, — уточнили в пресс-службе.

В транспортном средстве находилось 75 человек: 70 детей, три сопровождающих и два водителя. По предварительной информации, несовершеннолетние возвращались домой из летнего лагеря.

Возгорание было ликвидировано на площади четыре квадратных метра. Пассажиры загоревшегося автобуса ожидают прибытия другого транспорта.

Ранее Лайф сообщал, что в Ростове-на-Дону на ходу загорелся автобус с людьми.