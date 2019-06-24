Земан принял приглашение Путина на празднование 75-летия Победы в Москве

Чешский лидер Милош Земан принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в следующем году в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Пражского града Иржи Овчачек.

Овчачек отметил, что приглашение передал помощник российского лидера Юрий Ушаков во время официального приёма во дворце Ланы.

— Президент республики это приглашение принял, — сказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Путин учредил юбилейную медаль, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На торжественные мероприятия глава государства пригласит лидеров ШОС.