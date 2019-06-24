В ОП РФ предложили поддерживать семьи за счёт повышения акцизов на табак

В Общественной палате РФ предлагают создать специальный фонд для реализации масштабной демографической программы, финансировать который можно было бы в том числе за счёт повышения акцизов на табак. Об этом говорится в докладе "Демография-2024".

— Помимо бюджетного финансирования, ресурсы в фонд могут поступать за счёт дополнительного повышения акцизов на табак до самого низкого уровня стран Восточной Европы, — сказано в документе.

В Общественной палате считают, что такая мера будет способствовать сокращению смертности населения в трудоспособном возрасте. Также она поможет в достижении цели национального развития по ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

По данным Минздрава, в 2018 году средняя продолжительность жизни в России составила более 73 лет.