Российские учёные создали полезное пиво, после которого не бывает похмелья

Ключевыми компонентами такого напитка являются зелёные водоросли и корни лианообразного экзотического растения.

Учёные Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из петербургского Университета ИТМО разработали рецепт пива, которое обогащено витаминами и минералами, а также не вызывает похмелье. Об этом сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Эксперты при производстве "полезного пива" добавили в алкогольный напиток экстракты корней пуэрарии лопастной (кудзу) и зелёных водорослей хлорелла. Эти вещества смягчили вредное воздействие спиртного на организм человека, обогатили напиток полезными витаминами и минералами, обладающими антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами. Всё это привело к тому, что эффект похмелья после употребления такого пива отсутствует.

При этом в УрФУ подчеркнули, что производство подобного "полезного пива" не будет накладным для предприятий — ингредиенты, предлагаемые к включению в рецептуру, стоят недорого.

— Мы подбираем режимы и условия, в частности температурные, изменяя таким образом свойства дрожжей, а также применяем вкусовые добавки. Другими словами, в результате нашей работы и пиво становится функциональным продуктом, — добавила профессор УрФУ Елена Ковалева.

Ранее Лайф писал, что учёные в очередной раз развеяли миф о безопасности употребления алкоголя в малых дозах. Как выяснили исследователи, даже пол-литра пива нарушает чувство воли.