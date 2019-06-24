Жительница Красноярска родила в салоне переполненного автобуса

Роль акушеров пришлось исполнить случайным попутчикам. Кстати, справились они хорошо: родился мальчик.

Новорождённый сибиряк появился на свет прямо в салоне автобуса № 64. Об этом сообщает паблик "Я живу в Красноярске". У пассажирки на поздних сроках беременности неожиданно начались схватки. События развивались настолько стремительно, что скорая могла не успеть на помощь роженице, поэтому водитель автобуса принял решение сам отвезти женщину в роддом № 1.

По словам очевидцев, все находившиеся в салоне помогали будущей мамочке, успокаивали её и помогали дышать, но спустя несколько минут женщина крикнула, что уже не может терпеть.

Пассажирки автобуса помогли малышу родиться и оказали первую помощь маме и ребёнку. Там же прозвучали и первые поздравления: "У вас мальчик!". Водитель тем временем заехал прямо на территорию роддома, где роженицу и младенца передали врачам. Информация об их состоянии выясняется.