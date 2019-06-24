Покидающий пост главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может продолжить карьеру по военной линии. Об этом ТАСС рассказал спикер республиканского парламента Магомед Яндиев.

— Он отработал сполна, лёгкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же. Продолжит службу по военной линии, — заявил Яндиев.

Экс-руководитель администрации главы Ингушетии уточнил, что обсуждал с Евкуровым возможную отставку и с политической, и с экономической точек зрения. Он подчеркнул, что "явных причин" для отставки нет.

По словам спикера, Евкуров делал для республики всё, что мог.

— Что-то удавалось, что-то не удавалось. Удавалось больше. Сделал многое, прорыв — во всех отношениях: живём спокойно, спим спокойно, ночью гуляем спокойно, это главное, — сказал Яндиев, отметив, что при Евкурове были решены многие проблемы в социальной сфере.

Как ранее сообщал Лайф, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно сложить полномочия. С соответствующей просьбой он обратился к президенту России Владимиру Путину. Евкуров возглавляет республику с 2008 года.