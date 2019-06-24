Минобороны показало видео внезапной проверки боеготовности

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По словам главы ведомства Сергея Шойгу, данные меры были приняты для выявления способностей ВС обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняется террористическая угроза.

Министерство обороны РФ показало видео внеплановой проверки боевой готовности, которая началась в Центральном военном округе по решению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в высшую степень боеготовности были приведены часть войск Южного и Восточного округов, а также отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Кроме того, к проверке были частично привлечены соединения центрального подчинения.

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