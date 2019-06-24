Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ

Выпускница екатеринбургской гимназии № 9 набрала максимально возможные 400 баллов по итогам четырёх экзаменов. Об этом сообщается на информационном портале Свердловской области.

Всего одиннадцатиклассница сдавала четыре ЕГЭ: по русскому языку, математике профильного уровня, физике и информатике. Работы по всем этим дисциплинам оценили на высший балл.

— В этом году в регионе 19 стобалльников по химии, 11 по истории, семь по литературе, 13 по профильной математике, 18 по физике, 21 по литературе, восемь по обществознанию и три по иностранному языку, — отметил министр образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов, добавив, что с каждым годом в регионе выпускается всё больше таких талантливых учеников.

Награждение всех учащихся Свердловской области, показавших в этом году наивысшие результаты по итогам экзаменов, состоится 27 июня.

Ранее Лайф писал о выпускнике из Томской области Александре Путине, который получил максимально возможные 300 баллов за три ЕГЭ — по русскому, математике и физике. Молодой человек рассказал Лайфу, как готовился к экзаменам.