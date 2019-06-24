Патрушев обсудил с Болтоном контроль над вооружениями и ситуацию в Венесуэле

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Джон Болтон и Николай Патрушев. Фото © Twitter / israel_mid_ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили вопросы контроля над вооружениями и ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщил пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, — заявил Аношин.

Встреча Патрушева и Болтона длилась полтора часа. Они также обсудили ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Венесуэле.

Как ранее сообщал Лайф, 24 и 25 июня в Иерусалиме проходят трёхсторонние переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата.

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