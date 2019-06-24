Патрушев обсудил с Болтоном контроль над вооружениями и ситуацию в Венесуэле

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили вопросы контроля над вооружениями и ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщил пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

— Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, — заявил Аношин.

Встреча Патрушева и Болтона длилась полтора часа. Они также обсудили ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Венесуэле.

June 24. Jerusalem. Meeting between Mr Nikolay Patrushev, Secretary of the Security Council of the Russian Federation, and Mr John Bolton, Assistant to the US President for National Security Affairs. pic.twitter.com/FGKwO8wysd — Russia🇷🇺 in Israel (@israel_mid_ru) 24 июня 2019 г.

Как ранее сообщал Лайф, 24 и 25 июня в Иерусалиме проходят трёхсторонние переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата.