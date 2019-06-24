Кроме того, политик предложил Правительству Украины сделать скидки на рейсы в эту страну.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко предложил переименовать Грузию после серии антироссийских акций протестов, митингов и бойкотов, прошедших по всей стране. Об этом экс-лидер Незалежной сообщил в своём официальном аккаунте в социальной сети Facebook.

По мнению Порошенко, Грузия должна быть переименована на Сакартвело. Политик посоветовал МИД Украины начать переговоры с грузинской стороной о смене официального названия.

Кроме того, бывший президент отметил, что Украина солидарна с народом Грузии, также "сопротивляющимся российскому империализму".

— Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение и нанося удар по туристической сфере, — сказал Порошенко.

Он призвал украинцев "не оставлять в беде своих грузинских братьев", а поддержать их. Также он посоветовал украинским туристам при выборе заграничных направлений отдавать предпочтение Грузии. В связи с этим Порошенко обратился к правительству и Министерству инфраструктуры страны с предложением снизить стоимость на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов Украина — Грузия — Украина.

Ранее Лайф писал, что Совет США по географическим названиям переименовал Киев в международной базе.

Грузинское название и эндоэтноним, то есть имя народа, которое он присваивает себе сам, страны — Сакартвело (საქართველო). Название состоит из двух частей. К примеру, его корень, "картвел-и", первоначально относился к жителям центрального древнегрузинского региона Картли. Однако это аутентичное название Сакартвело официально не использует ни одно государство Евросоюза.