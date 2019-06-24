Премьер Грузии заявил о безопасности страны для российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна является безопасной для туристов из России и других государств.

— Грузия — безопасная страна для российских туристов, а также для любого гостя, который приезжает сюда, — сказал Бахтадзе в интервью телекомпании Imedi.

Он подчеркнул, что Грузия является одной из самых безопасных стран в Европе. Грузинский премьер также назвал Тбилиси самым безопасным городом во всей Европе.

Напомним, что 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" Владимир Путин ради безопасности соотечественников запретил полёты в Грузию с 8 июля.

Ранее Лайф сообщал, что убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить более 750 миллионов долларов.