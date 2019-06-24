Друзья убитой в США россиянки о её американском муже: Ревнив и агрессивен

По словам приятелей женщины, ей приходилось много трудиться и одновременно воспитывать двух малолетних детей.

Друзья убитой в Нью-Йорке уроженки России Аллы Аушевой рассказали, что её американский супруг был ревнив и агрессивен.

— Мне он показался довольно агрессивным персонажем. Конечно, ревность там присутствовала 100%, — сообщил "КП-Петербург" одноклассник и близкий друг Аллы Александр.

В США Алла переехала в 2011 году вместе с русским мужем после выигрыша грин-карты. Вскоре они разошлись, и спустя время у Аллы появился новый возлюбленный, военнослужащий Нацгвардии США Шейн Уолкер.

Александр отметил, что о гражданском супруге Алла не упоминала, но присылала фотографии детей.

— Ей приходилось много трудиться. Муж не сильно много зарабатывал. Но они были достаточно благополучны. Машина была, квартира. Она говорила, что работать и одновременно воспитывать двух детей, конечно, тяжело, — цитирует издание слова приятелей убитой.

Как сообщили в генеральном консульстве России в Нью-Йорке, американские власти официально не уведомляли диппредставительство о смерти Аллы Аушевой. При этом в генконсульстве подтвердили факт оформления российского загранпаспорта на имя женщины в 2014 году.

Как сообщал Лайф, тела уроженки России Аллы Аушевой и двух её детей были найдены утром 22 июня в доме на Статен-Айленде. По данным CBS New York, обвинения в убийстве предъявлены 36-летнему отцу детей Шейну Уолкеру, мужчина арестован.

В 2012 году в День независимости Алла Аушева приняла присягу гражданина Соединённых Штатов на церемонии натурализации, которая прошла в Белом доме в присутствии Барака Обамы. Женщина служила в инженерном батальоне Национальной гвардии США. По словам друзей, она не жаловалась на жизнь в Штатах.