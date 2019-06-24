В Ярославле пенсионерка чуть не погибла под горой мусора в собственной квартире

Пакеты и сумки с "разнообразными находками с помоек" заняли всё пространство квартиры пенсионерки от пола до подоконника.

Сотрудники Центра гражданской защиты Ярославля вытащили пенсионерку, застрявшую в горе мусора в собственной квартире. О происшествии сообщают "Новости Ярославля".

Как уточняется, сначала на место происшествия прибыли медики, однако у них не получилось освободить женщину и они были вынуждены обратиться за помощью к спасателям. Пакеты и сумки с "разнообразными находками с помоек" заняли всё пространство квартиры пенсионерки от пола до подоконника.

— Спасатели с трудом освободили женщину из-под вещевых завалов, уложили на импровизированные носилки, спустили её вниз в машину скорой помощи, — рассказала пресс-секретарь ЦГЗ Ирина Грушникова.