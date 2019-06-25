Один из самых известных итальянских мафиози сбежал из тюрьмы Уругвая

"Кокаиновый король" совершил побег из тюрьмы вместе с тремя другими заключёнными.

Il boss della 'ndrangheta Rocco Morabito è evaso poche ore fa dal carcere "Central" di Montevideo. Era in attesa dell'estradizione in Italia pic.twitter.com/zfHmZCPqCU — Italia Uruguay (@Italia_Uruguay) 24 июня 2019 г.

Известный мафиози Рокко Морабито, который был в списке самых разыскиваемых преступников в Италии, минувшей ночью сбежал из тюрьмы Уругвая, передаёт испанская ежедневная общественно-политическая газета El Pais.

Согласно информации, Морабито совершил побег из тюрьмы, расположенной в Монтевидео, столице Уругвая, где содержался с 2017 года в ожидании экстрадиции в Италию.

— Около полуночи четыре человека, помещённые в тюрьму для отбывания административного ареста, которые находились в Центре INR, сбежали через крышу здания, — говорится в письме отдела по связям с общественностью Министерства внутренних дел Уругвая.

Морабито, который был одним из боссов калабрийской мафии "Ндрангета", сбежал с тремя другими международными преступниками — Леонардо Абелем Синополи Аскоага, арестованным за подделку документов и кражу, Матиасом Себастьяном Акоста Гонсалесом, ожидающим экстрадиции в Бразилию, и Бруно Эзекьеля Диасом, арестованным по обвинению в убийстве.

Рокко Морабито, также известный как "кокаиновый король", скрывался от правосудия 23 года, из которых десять лет жил в южноамериканской стране с бразильским паспортом под вымышленным именем Франческо Антонио Капелто Соуза. Он разыскивался Интерполом с 1995 года по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах.