В Китае мужчина на лету поймал ребёнка — видео

В китайской провинции Гуйчжоу прохожий поймал ребёнка, выпавшего из окна третьего этажа. Об инциденте сообщает агентство CCTV+.
Как уточняется, спаситель оказался сотрудником отдела электроснабжения. Он увидел плачущего малыша на подоконнике третьего этажа и попросил своего коллегу подняться на третий этаж и спасти его.
Внезапно мальчик упал, но мужчине удалось его поймать.
— Чудо, что он не пострадал, — признался спаситель.
Мать ребёнка приехала на место происшествия после работы и отвезла сына в больницу.
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