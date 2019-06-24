В Китае мужчина на лету поймал ребёнка — видео

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В китайской провинции Гуйчжоу прохожий поймал ребёнка, выпавшего из окна третьего этажа. Об инциденте сообщает агентство CCTV+.

Как уточняется, спаситель оказался сотрудником отдела электроснабжения. Он увидел плачущего малыша на подоконнике третьего этажа и попросил своего коллегу подняться на третий этаж и спасти его.

Внезапно мальчик упал, но мужчине удалось его поймать.

Чудо, что он не пострадал, — признался спаситель.

Мать ребёнка приехала на место происшествия после работы и отвезла сына в больницу.

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