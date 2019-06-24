Представитель Украины в ПАСЕ перебил сербского депутата, выступавшего на русском

Парламентария из Незалежной возмутило утверждение, что крымчане добровольно поддержали присоединение к РФ, так как не хотели "быть сожжёнными, как их соотечественники в Одессе".

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко прервал поддержавшего легитимность крымского референдума сербского депутата Александра Шешеля.

— Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы. Из этого примера можно многому научиться: можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно, — приводит слова Шешеля РИА "Новости".

При этом он отметил, что крымчане добровольно поддержали присоединение к РФ, так как не хотели "быть сожжёнными, как их соотечественники в Одессе".

В этот момент Гончаренко начал перебивать сербского депутата.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе радикалы окружили здание, в котором укрывались сторонники федерализации, и подожгли его. Согласно подтверждённым данным, в тот день погибло 48 человек и более 200 было ранено.