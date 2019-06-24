Представитель Украины в ПАСЕ перебил сербского депутата, выступавшего на русском

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Фото © Facebook / Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Парламентария из Незалежной возмутило утверждение, что крымчане добровольно поддержали присоединение к РФ, так как не хотели "быть сожжёнными, как их соотечественники в Одессе".

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко прервал поддержавшего легитимность крымского референдума сербского депутата Александра Шешеля.

Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов Совета Европы. Из этого примера можно многому научиться: можно увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно, — приводит слова Шешеля РИА "Новости".

При этом он отметил, что крымчане добровольно поддержали присоединение к РФ, так как не хотели "быть сожжёнными, как их соотечественники в Одессе".

В этот момент Гончаренко начал перебивать сербского депутата.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе радикалы окружили здание, в котором укрывались сторонники федерализации, и подожгли его. Согласно подтверждённым данным, в тот день погибло 48 человек и более 200 было ранено.

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