Токаев пообещал восстановить Арысь после взрыва в воинской части

Глава государства потребовал принять первоочередные меры для размещения граждан, потерявших жильё.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал жителям города Арысь, в котором сегодня произошёл взрыв боеприпасов в воинской части, восстановить населённый пункт. Об этом в своём фейсбуке сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

— Город восстановим. Всё будет нормально, потерпите. Это ЧП, катастрофа. Правительство даст деньги, поможем, не волнуйтесь. Ремонт сделаем. Я специально приехал, — заявил Токаев.

Глава государства на заседании оперативного штаба потребовал принять первоочередные меры для размещения граждан, потерявших жильё. Правительству также поручено рассчитать стоимость восстановительных работ.

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в Казахстане прогремел утром 24 июня. Из-за трагедии власти приняли решение об эвакуации всего населения города. В результате взрыва погиб один человек.