СМИ: Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо

По предварительным данным, к настоящему моменту Минэнерго и Минфин согласовали параметры демпфера и сейчас решают последние вопросы.

Правительство России не намерено продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Такой информацией поделились несколько источников в нефтяных компаниях и задействованных в переговорном процессе министерствах.

Один из собеседников заявил, что цены на топливо получится удержать в пределах инфляции в том случае, если демпфилирующий механизм будет скорректирован.

— Надо успеть принять законопроект до 25 августа. В этом случае он сможет задним числом вступить в силу 1 июля, так как уплата акциза осуществляется до 25 августа. Поэтому до этого ещё много времени на внесение (в Госдуму. — Прим. Лайфа), — цитирует источник ТАСС.

Ещё один собеседник рассказал журналистам о том, что к настоящему моменту Минэнерго и Минфин согласовали параметры демпфера и сейчас решают последние вопросы.

Напомним, 1 июля истекает соглашение правительства и нефтяных компаний о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Ранее Лайф пообщался с экспертами и узнал, каких цен на топливо ждать в июле-августе.