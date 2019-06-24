Российская делегация прибыла в Страсбург для возможного участия в сессии ПАСЕ

Делегация РФ прибыла в Страсбург для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом РИА "Новости" сообщил сенатор Сергей Калашников.

— Мы только приземлились. Завтра, если ПАСЕ примет антидискриминационную резолюцию, наша делегация направится в здание СЕ для участия в сессии ПАСЕ, — заявил Калашников.

Напомним, сегодня в ПАСЕ продолжается обсуждение проекта доклада, который позволит России вернуться туда и выступить на июльской сессии. Впрочем, обсуждение проходит не без скандалов. Так, украинский депутат перебил своего сербского коллегу из-за того, что тот выступал на русском языке.