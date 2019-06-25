В Минэкономики Грузии признались, что бизнес просит сохранить туристов из РФ

Отмечается, что, по данным Национальной администрации туризма в Грузии, в мае туристы из России более 172 тысяч раз посетили республику.

Грузинские предприниматели обратились с просьбой сохранить российских туристов, рассказала глава Министерства экономики и устойчивого развития республики Натела Турнава.

При этом она подчеркнула, что россияне составляют 25% от общего турпотока в Грузии в этой связи просьба понятна и логична.

— Большая часть бизнеса просит нас, чтобы вместе с другими туристическими рынками и поддержкой разных направлений мы постарались сохранить российских туристов на нашем рынке, — добавила Турнава.

Отмечается, что, по данным Национальной администрации туризма в Грузии, в мае туристы из России более 172 тысяч раз посетили республику.

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна является безопасной для туристов из России и других государств.

Напомним, 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в участии в беспорядках. В ответ на "русофобскую провокацию" Владимир Путин ради безопасности соотечественников запретил полёты в Грузию с 8 июля. Посольства Грузии за рубежом на фоне решения Москвы о приостановке авиасообщения со страной начали активно зазывать иностранных туристов.

По предварительным данным, убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут превысить 750 миллионов долларов.