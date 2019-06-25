В центре Москвы неизвестный отравил газировкой и ограбил более 20 человек

Некоторые из жертв приходили в себя лишь на следующий день, а одна и вовсе пробыла в реанимации две недели.

В центре Москвы неизвестный мужчина отравил газировкой, а после этого ограбил 24 человека. Об этом сообщает The Village.

Инциденты происходили в течение последнего месяца в районе Чистых прудов. Преступник предлагал своим жертвам отведать напиток, после чего они теряли сознание и лишались части своего имущества.

Некоторые жертвы приходили в себя лишь на следующий день, а одна и вовсе пробыла в реанимации две недели.

При этом неизвестно, какое конкретно вещество содержится в составе напитка.