В центре Москвы неизвестный отравил газировкой и ограбил более 20 человек

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Фото © The Village

Некоторые из жертв приходили в себя лишь на следующий день, а одна и вовсе пробыла в реанимации две недели.

В центре Москвы неизвестный мужчина отравил газировкой, а после этого ограбил 24 человека. Об этом сообщает The Village.

<p>Фото © <a href="https://www.the-village.ru/village/city/ustory/354339-fanta-napadenie" target="_blank">The Village</a></p>

Инциденты происходили в течение последнего месяца в районе Чистых прудов. Преступник предлагал своим жертвам отведать напиток, после чего они теряли сознание и лишались части своего имущества.

Некоторые жертвы приходили в себя лишь на следующий день, а одна и вовсе пробыла в реанимации две недели.

<p>Фото © <a href="https://www.the-village.ru/village/city/ustory/354339-fanta-napadenie" target="_blank">The Village</a></p>

При этом неизвестно, какое конкретно вещество содержится в составе напитка.

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