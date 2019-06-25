"Калашников" представил гражданскую версию АК-12

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Фото © TASS/EPA

Группа компаний "Калашников" представила на рынке гражданское стрелковое оружие — модифицированный автомат АК-12. Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев на презентации калашникова, передает ТАСС.

Сегодня мы выводим на рынок гражданскую модификацию АК-12, обозначенную АК-TR3, — пояснил Дмитриев.

При этом модификация сохранила основные элементы боевого образца, отмечает технический специалист ГК "Калашников" Владимир Онокой, добавляя, что теперь "каждый гражданин с лицензией на нарезное оружие может его купить".

Согласно его словам, гражданскую версию АК-12 отличает отсутствие автоматического режима огня и ограничитель ёмкости магазина.

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