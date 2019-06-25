В Грузии завершился пятый день массовых демонстраций — видео

Участники масштабных демонстраций в Тбилиси завершили пятый день протеста шествием и окружением здания администрации правительства. Лайф делится кадрами с места происшествия.
Как уточняется, собравшиеся пытаются добиться отставки главы МВД и освобождения задержанных в ходе беспорядков участников акций.
По предварительным данным, митингующие планируют вновь выйти на улицы на следующий день.
Ранее сообщалось, что протесты в стране поддержали местные автомобилисты.
Напомним, 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков.
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