В Грузии надеются на восстановление авиасообщения с Россией

Министр экономики Грузии Натия Турнава рассчитывает на положительное решение вопроса, касающегося авиасообщения с Россией. Об этом она сообщила журналистам.

— Информация от грузинских авиакомпаний такова, что у них нет никакой задолженности (перед Россией. — Прим. Лайфа). Также речь шла о безопасности — наши компании соответствуют всем высоким стандартам безопасности. Неудивительно, что мы надеемся, что этот вопрос будет решён положительно, — заявила она.

Как ранее писал Лайф, после того как протесты с антироссийскими лозунгами вылились на улицы и глава грузинского государства Саломе Зурабишвили обвинила в организации митингов Россию, назвав её "врагом" и "страной-оккупантом", президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив отечественным авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

По мнению экспертов, в Тбилиси не ожидали такого ответа Москвы на провокации и надеялись на то, что Россия "проглотит" это. Теперь Зурабишвили выступила за дальнейший приезд российских туристов в страну.