В Китае водитель сорвался со 150-метровой высоты и смог выжить — видео

По информации СМИ, мужчине стало плохо во время вождения автомобиля, из-за чего он потерял управление.

В Китае водитель автомобиля упал со 150-метровой высоты и при этом смог выжить, зацепившись за дерево. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина, проезжавший по узкой горной дороге в китайской провинции Сычуань, почувствовал недомогание, в результате чего потерял управление автомобилем, который упал со скалы и разбился о камни. Во время падения водителю удалось выбраться из машины, после чего он зацепился за дерево, не долетев 50 метров до земли.

Согласно информации таблоида, полицию вызвали очевидцы. Спасатели, прибыв на место происшествия, услышали крики о помощи висящего на дереве водителя. Мужчину вытаскивали около трёх часов.

После спасения пострадавшего доставили в больницу с переломом левой руки и ссадинами в области груди.