Совбез ООН осудил инцидент с танкерами в Оманском заливе

Члены Совета Безопасности ООН осудили нападение на два танкера в Оманском заливе, которое произошло 13 июня. Об этом журналистам заявил постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.

— Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьёзную угрозу для морской навигации и энергопоставок, — заявил дипломат.

В ООН также призвали стороны конфликта оставаться сдержанными и предпринимать шаги для снижения напряжённости в регионе из-за ситуации.

13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера. Изначально была выдвинута версия о торпеде, но затем американские военные показали видео с беспилотника, как, предположительно, иранские моряки снимают с корпуса одного из танкеров не сработавшую мину. Американские власти возложили ответственность за произошедшее на Иран. Позднее Минобороны США одобрило отправку дополнительного военного контингента на Ближний Восток в "оборонительных целях".