В ЦБ не отрицают возможность падения цен на нефть до $20 за баррель

Рассматривая рисковый сценарий развития экономики, можно предположить, что нефть во втором полугодии 2019 — первом полугодии 2020 года может подешеветь до 20 долларов с последующим закреплением на показателе в 35 долларов за баррель. К соответствующему выводу пришли авторы доклада о денежной кредитной политике Банка России.

— В основе рискового сценария лежит существенное снижение темпов роста мировой экономики, носящее характер выраженного циклического замедления с длительным восстановлением, — отметили в документе.

Уточнив, что сценарий предусматривает снижение стоимости нефти, в докладе подчеркнули, что в дальнейшем цены должны остановиться на 35 долларах за баррель из-за заметного увеличения добычи вне ОПЕК и ухудшения координации добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Ранее в ЦБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в 2019 году.