Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат вновь оскорбил её — видео

После этого представитель Незалежной попытался перебить российскую ведущую, однако та отошла от него в сторону.

Украинский депутат Борислав Берёза, который представляет свою страну в ПАСЕ, в очередной раз попытался помешать работе российской журналистки Ольги Скабеевой и оскорбил её. Случилось всё это в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Берёза ворвался в эфир программы в тот момент, когда Скабеева брала интервью у заведующего кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николая Платошкина. При этом ведущая предположила, что киевский депутат захотел извиниться за предыдущий инцидент в январе этого года, когда Берёза толкнул Скабееву, однако вместо этого представитель Незалежной принялся оскорблять журналистку.

— Вы всё время упоминаете: "Берёза, Берёза". Неужели больше ни один мужчина не задевает вас и больше никого в вашей фантазии нет? Ну я понимаю, конечно, с таким мужем — трагедия , — заявил Берёза.

Скабеева тут же обратила внимание, что в этот раз депутат изъяснялся на русском языке, хотя ранее утверждал, что не знает его. Однако и тут у Берёзы нашёлся ответ. Нардеп заявил, что делал это "специально", потому что не хотел общаться с журналисткой.

После этого представитель Незалежной попытался перебить российскую ведущую, однако та отошла от него в сторону.

— Давайте исходить из того, что это агония, последний перформанс, — добавила Скабеева.

Напомним, это уже не первый инцидент с участием Скабеевой и Берёзы. 24 января украинский депутат в прямом эфире толкнул российскую журналистку во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ, чем помешал ей задать вопрос. После этого за Скабееву заступился глава Чечни Рамзан Кадыров.