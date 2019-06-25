Пять человек погибли в ходе стрельбы в Калифорнии

Как уточняется, мотивы преступления пока не установлены. На месте работают сотрудники полиции.

Пять человек, включая подозреваемого, скончались от ранений, полученных в ходе стрельбы в городе Сан-Хосе штата Калифорния, сообщает телеканал АВС7 со ссылкой на местную полицию.

San Jose Police are investigating a quadruple murder-suicide on Habbitts Ct. and we’re told they’re interviewing people who ran out of the home when the shooting happened. @KTVU #SanJose pic.twitter.com/ZRFaTSMp9Q — Cristina Rendon (@CristinaKTVU) June 24, 2019

Как уточняется, сообщение о стрельбе поступило в ночь с 23 на 24 июня. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов были вынуждены задействовать бронеавтомобиль, чтобы спасти раненых мужчину и женщину из частного дома.

Позже оба скончались. Также в доме нашли тела ещё двух женщин и подозреваемого, погибших на месте.

По предварительным данным, мужчина застрелил четырёх человек, а после совершил самоубийство. Также сообщается, что два человека смогли спастись.

Сосед подозреваемого рассказал, что жена предполагаемого убийцы прибежала к нему и попросила предоставить убежище. После того как он спрятал её в комнате своего пятилетнего сына, а своих близких — в другой комнате, мужчина вышел, чтобы закрыть все двери. В этот момент он встретил подозреваемого, разыскивающего свою супругу.