Пять человек погибли в ходе стрельбы в Калифорнии

1

Фото © Twitter / Cristina Rendon

Как уточняется, мотивы преступления пока не установлены. На месте работают сотрудники полиции.

Пять человек, включая подозреваемого, скончались от ранений, полученных в ходе стрельбы в городе Сан-Хосе штата Калифорния, сообщает телеканал АВС7 со ссылкой на местную полицию.

Как уточняется, сообщение о стрельбе поступило в ночь с 23 на 24 июня. Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов были вынуждены задействовать бронеавтомобиль, чтобы спасти раненых мужчину и женщину из частного дома.

Позже оба скончались. Также в доме нашли тела ещё двух женщин и подозреваемого, погибших на месте.

По предварительным данным, мужчина застрелил четырёх человек, а после совершил самоубийство. Также сообщается, что два человека смогли спастись.

Сосед подозреваемого рассказал, что жена предполагаемого убийцы прибежала к нему и попросила предоставить убежище. После того как он спрятал её в комнате своего пятилетнего сына, а своих близких — в другой комнате, мужчина вышел, чтобы закрыть все двери. В этот момент он встретил подозреваемого, разыскивающего свою супругу.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×